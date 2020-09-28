Вашингтон, 28 сентября 2020, 01:44 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе прокомментировал президент США Дональд Трамп 27 сентября в ходе брифинга в Белом доме.
Американский лидер отметил, что ему известно о ситуации, возникшей в Нагорном Карабахе и США пристально следят за ней.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обострении армяно-азербайджанского конфликта в нагорном Карабахе. С обеих сторон начались интенсивные боевые действия, стороны сообщили о потерях, в том числе среди мирного населения.
В связи с возникшей ситуацией в Нагорном Карабахе Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил о планах провести телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана.
Читайте ранее в этом сюжете: Гутерреш проведёт телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана