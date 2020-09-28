Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе прокомментировал президент США Дональд Трамп 27 сентября в ходе брифинга в Белом доме.

Американский лидер отметил, что ему известно о ситуации, возникшей в Нагорном Карабахе и США пристально следят за ней.

Дональд Трамп «У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это остановить», — добавил глава Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обострении армяно-азербайджанского конфликта в нагорном Карабахе. С обеих сторон начались интенсивные боевые действия, стороны сообщили о потерях, в том числе среди мирного населения.

В связи с возникшей ситуацией в Нагорном Карабахе Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил о планах провести телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана.

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