Париж, , 23:05 — REGNUM Франция совместно с ООН, а также рядом стран проведет новую конференцию по Ливану. Об этом 27 сентября заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«До конца октября, как я уже и обещал в сентябре, Франция совместно с ООН и всеми своими иностранными партнерами проведет новую конференцию по Ливан», — сказал Макрон на пресс-конференции, посвященной ливанскому вопросу.

Он уточнил, что конференция будет направлена на мобилизацию и расширение международной помощи Бейруту и всему ливанскому народу.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что власти Франции оказывают влияние на формирование нового правительства в Ливане. Сообщалось, что Генеральный директорат внешней безопасности (DGSE) Франции оказывает влияние на формирование нового ливанского правительства.

Читайте подробнее: СМИ узнали о вмешательстве Франции в дела Ливана