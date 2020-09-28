Токио, , 07:30 — REGNUM В Японии назначенный Ёсихидэ Сугой министр административной реформы Таро Коно ведёт борьбу с символами бюрократической волокиты Японии — личными печатями ханко, используемыми вместо подписи, и факсом, рассказывает газета The Japan Times.

На пресс-конференции 25 сентября Коно сказал, что печати ханко являются основой неразберихи с документами в муниципалитетах Японии. Он также заявил, что факсы — это низкотехнологичный способ связи, который мешает отказаться от бумажных документов в стране.

Министр считает основной задачей отказ от печатей ханко, требующих бумажных документов. Отсутствие необходимости печатать документы естественным Ёсихидэ Суги устранит потребность в факсах, полагает министр.

Административная реформа Ёсихидэ Суги является одной из ключевых задач нового правительства. В своей предвыборной кампании Суга не раз заявлял, что будет стремиться к устранению бюрократии и внедрению цифровых технологий в работу правительства.