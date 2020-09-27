Минск, , 22:36 — REGNUM Страны Евросоюза, заявляя о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации, вмешиваются во внутренние дела страны. Об этом 27 сентября заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Александр Лукашенко и Дмитрий Мезенцев President.gov.by

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«(Такие заявления) — это пример недобросовестного отношения, нарушения практики партнерских отношений и безусловного вмешательства во внутренние дела страны, попытка давать те оценки, которые суверенное государство не заслуживает», — сказал Мезенцев в интервью СТВ.

Он выразил надежду, что его коллеги из стран Евросоюза будут поступать более спокойно и «вне зависимости от того, какие команды будут даваться из их столиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ некоторых европейских государств считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии противоречит международному праву и мешает развитию диалога между странами.

Он отметил, что подобные решения ряда стран в отношении Лукашенко не приветствуют в Кремле. Непризнание Лукашенко главой государства будет однозначно тормозить и затруднять диалог этих стран с Минском.

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