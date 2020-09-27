Нью-Йорк, США, , 22:24 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о планах провести телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана ан фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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По его словам, Гутерриш активно призывает Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам.

«Он будет разговаривать как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — сказал Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обострившуюся ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

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