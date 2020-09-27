Таллин, , 21:21 — REGNUM Эстония планирует инициировать проведение в Совбезе ООН консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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«Эстония в качестве члена Совета Безопасности ООН инициирует консультации по обсуждению событий в Нагорном Карабахе в СБ ООН», — сказал Рейнсалу.

Он также призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия и принять все меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который уже провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, заявил, что в Нагорном Карабахе необходимо немедленно прекратить боевые действия.