Грозный, , 20:53 — REGNUM Армении и Азербайджану необходимо остановить кровопролитие, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

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По словам Кадырова, Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить.

«Чеченский народ, прекрасно знающий цену войны и мира, призывает вас остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми», — написал Кадыров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Ранее министр иностранных дел РоссииСергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегойМевлютом Чавушоглу обострившуюся ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

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