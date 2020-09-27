Ереван, 27 сентября 2020, 20:29 — REGNUM Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать власти Азербайджана прекратить бомбардировки гражданских объектов. Об этом говорится на странице представительства Армении в ЕСПЧ в Facebook.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
«Армения потребовала обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздерживаться от неизбирательных наступательных действий, использования в качестве целей граждан, гражданских объектов и населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте заявил, что правительство страны в ближайшее время намерено рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.
Читайте также:Армения рассмотрит вопрос о признании Нагорного Карабаха — Пашинян