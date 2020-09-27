Ереван, , 20:29 — REGNUM Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать власти Азербайджана прекратить бомбардировки гражданских объектов. Об этом говорится на странице представительства Армении в ЕСПЧ в Facebook.

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«Армения потребовала обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздерживаться от неизбирательных наступательных действий, использования в качестве целей граждан, гражданских объектов и населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте заявил, что правительство страны в ближайшее время намерено рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.

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