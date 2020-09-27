Оттава, , 20:17 — REGNUM Власти Канады готовы оказать помощь Украине, где 25 сентября потерпел крушение военный самолет АН-26. Об этом на странице в соцсети Twitter написал 27 сентября глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, который провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

»Я предложил любую помощь, которая в эти непростые времена может понадобиться Украине», — написал министр иностранных дел Канады.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области упал военный самолет Ан-26. В результате ЧП погибли 26 человек, один курсант — выжил.

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