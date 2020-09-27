Баку, , 19:28 — REGNUM В результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе пострадали 19 мирных жителей. Об этом 27 сентября сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

В надзорном ведомстве уточнили, все раненые были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Читайте также: Азербайджан проинформировал Лаврова о ситуации в Карабахе