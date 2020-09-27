Пекин, , 19:22 — REGNUM Состоялись первые телефонные переговоры партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с новоизбранным премьер-министром Японии Есихидэ Суга, сообщает 25 сентября Синьхуа.

Сообщения о содержании диалога крайне скупые; говорится о готовности китайской стороны придать новый импульс и стимулы развитию двусторонних отношений. Китайский лидер заявил об этом в контексте совместной с японским премьером стратегической руководящей роли в строительстве партнерства Пекина и Токио.

Информации об ответных заявлениях японской стороны в сообщении не содержится. Напомним, что между Китаем и Японией существуют различные противоречия, в частности, об оценках итогов Второй мировой войны. Весной текущего года должен был состояться визит Си Цзиньпина в Токио, отложенный из-за пандемии коронавируса. После смены премьеров Японии вопрос о таком визите также нуждается в подтверждении.