Пекин, , 19:19 — REGNUM В режиме онлайн прошел очередной, двенадцатый по счету диалог представителей СМИ Китая и Южной Кореи, в котором с обеих сторон приняли участие около 30 электронных и печатных изданий. Об этом 25 сентября сообщает Синьхуа, отмечая подробности обращений к участникам форума директора пресс-канцелярии Госсовета КНР Сю Линя и министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Ян Ву.

Сю Линь высказался за объединение усилий СМИ двух стран в освещении международного сотрудничества в вопросах противодействия пандемии коронавируса. Пак Ян Ву подчеркнул, что эпидемия носит характер глобального вызова, и важнейшим вопросом является восстановление мировой экономики и торгово-экономического сотрудничества между странами.

Отмечается, что данный двусторонний формат взаимодействия китайских и южнокорейских СМИ был создан в 2009 году; заседания форума проходят ежегодно в каждой из стран.