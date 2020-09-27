Баку, , 19:07 — REGNUM Военнослужащие ВС Азербайджана заняли высоту Муров на одноименном хребте в результате военной операции в карабахском направлении линии фронта. Об этом 27 сентября сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

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«В результате военной операции, проведенной нашими войсками в направлении Геранбоя, была освобождена высота Муров на хребте Муров», — сообщили в минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в результате операции военная автомагистраль Варденис — Агдере была взята под огневой контроль азербайджанской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который уже провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, заявил, что в Нагорном Карабахе необходимо немедленно прекратить боевые действия.

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