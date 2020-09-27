Москва, , 18:41 — REGNUM У нагорно-карабахского конфликта не существует военного решения, Россия готова выступить арбитром, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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»Ереван и Баку должны вернуться на путь поиска мирного решения. Нужны не переговоры ради переговоров, не временная «заморозка», а реальный выход из ситуации ради мирного будущего азербайджанского и армянского народов», — отметил Журавлёв в Facebook.

Для России эта проблема тоже не является посторонней, она касается наших соседей и наших геополитических интересов в Закавказье, рассуждает парламентарий.

«Россия всегда готова выступить справедливым арбитром в данной ситуации. А Еревану следует укротить свой неуместно «революционный» порыв и решать проблему со свежей и холодной головой», — подчеркнул Журавлёв.

По его мнению, власти Армении, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию, руководствуются сейчас не голосом здравого смысла и национальными интересами армянского народа, а разрушительным духом цветных резолюций, которому эти чиновники обязаны своим высоким положением.

«А премьер-министр Армении Никол Пашинян слишком буквально следует заветам своего итальянского тезки Никколо Макиавелли об удержании власти любой ценой. А цена здесь одна: жизни тысяч простых солдат и мирных граждан с обеих сторон. Всё это уже было в 1992−94 годах», — полагает депутат.