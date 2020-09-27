Брюссель, , 18:29 — REGNUM В Нагорном Карабахе необходимо немедленно прекратить боевые действия. Об этом 27 сентября сообщил на странице в соцсети Twitter глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который уже провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана.

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«Я … подчеркнул важность немедленного прекращения огня», — написал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил журналистам, что власти Ирана призывают Армению и Азербайджан прекратить военные действия и начать переговорный процесс.

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