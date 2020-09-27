Баку, , 18:09 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал по телефону главу МИД России Сергея Лаврова о ситуации в Карабахе.

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По словам Байрамова, 27 сентября вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, обстреляв азербайджанские позиции вдоль линии соприкосновения из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии, и в последние месяцы начали новую агрессию против Азербайджана.

«Азербайджанская сторона приняла соответствующие меры противодействия вооруженным силам Армении в рамках права на самооборону», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обострившуюся ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.