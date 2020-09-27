Кишинёв, , 17:48 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Азербайджана и Армении должны прекратить в Нагорном Карабахе боевые действия. Об этом 27 сентября говорится в распространенной декларации министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

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«Призываем (стороны нагорно-карабахского конфликта — прим. ИА REGNUM) к деэскалации ситуации и возвращению к имеющимся форматам диалога», — говорится в декларации внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что для развития и процветания народов двух стран жизненно важны мир и безопасность в данном регионе.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте заявил, что вопрос признания властями страны независимости Нагорного Карабаха намерено рассмотреть правительство в ближайшее время.

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