Баку, , 17:40 — REGNUM Парламент Азербайджана принял решение ввести военное положение в ряде городов и регионов из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что решение было принято на внеочередном заседании. В течение 48 часов его должен утвердить глава государства.

Также парламент принял решение, что объявление комендантского часа возлагается на МВД республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обострившуюся ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

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