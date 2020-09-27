Москва, , 17:26 — REGNUM Посольство Армении в России совместно с властями Москвы предпринимает шаги для избежания провокаций из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

Вардан Тоганян Russia.mfa.am

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«Надеемся, что совместно с московскими властями у нас получится избежать каких-либо провокаций. По крайней мере, на это нацелена наша работа», — сказал он ТАСС.

Посол также призвал живущих в Москве граждан Армении «не присоединяться ни к каким действиям, собраниям и соблюдать российское законодательство».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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