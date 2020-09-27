Тегеран, , 16:40 — REGNUM Власти Ирана призывают Армению и Азербайджан прекратить военные действия и начать переговорный процесс. Об этом 27 сентября заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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«Тегеран призывает стороны к сдержанности, а также немедленному прекращению огня и началу переговоров между двумя странами», — цитирует Хатибзаде пресс-служба МИД Ирана.

По его словам. Тегеран готов «использовать все возможности с целью установления перемирия и начала диалога между сторонами».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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