Баку, , 16:16 — REGNUM Заседание Совета безопасности Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе провел президент страны Ильхам Алиев 27 сентября. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Ильхам Алиев Mod.gov.az

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«27 сентября под председательством … Алиева состоялось заседание Совета безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступление которого транслировали местные телеканалы, заявил, что в настоящее время азербайджанские ВС полностью укомплектованы и необходимости для мобилизации нет.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября пресс-секретарь главы Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что в результате обстрелов Азербайджана десятки мирных жителей Нагорного Карабаха были ранены, есть жертвы.

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