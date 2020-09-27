Анкара, , 16:00 — REGNUM Провокационные действия вооруженных сил (ВС) Армении, представители которых якобы обстреляли мирные населенные пункты Азербайджана, решительно осуждают власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 27 сентября официальный представитель МИД Турции Хами Аксой журналистам.

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«Решительно осуждаем действия ВС Армении… — заявил он. — Действия армянской стороны являются грубым нарушением норм международного права».

По словам дипломата, в результате интенсивного обстрела ВС Армении ряда населенных пунктов Азербайджана имеются убитые и раненые среди мирного населения. Аксой добавил, что право на самооборону во имя защиты безопасности населения и обеспечения своей территориальной целостности имеют полное ВС Азербайджана.

Как передавало ИА REGNUM, бои между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. МИД РФ уже призвал стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации.

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