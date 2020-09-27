Баку, , 15:59 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана сообщает, что командование азербайджанской армии предложило армянскому гарнизону в населенном пункте Агдар сложить оружие и сдаться, чтобы гарнизон не был полностью уничтожен. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Ранее глава азербайджанского военного ведомства Закир Гасанов заявил, что армия Азербайджана ведет успешное наступление вглубь территории Нагорно-Карабахской Республики и смогла прорвать линию обороны войск НКР.

Однако армянская сторона эту информацию оопровергает.