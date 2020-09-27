Баку, 27 сентября 2020, 15:59 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана сообщает, что командование азербайджанской армии предложило армянскому гарнизону в населенном пункте Агдар сложить оружие и сдаться, чтобы гарнизон не был полностью уничтожен. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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Ранее глава азербайджанского военного ведомства Закир Гасанов заявил, что армия Азербайджана ведет успешное наступление вглубь территории Нагорно-Карабахской Республики и смогла прорвать линию обороны войск НКР.
Однако армянская сторона эту информацию оопровергает.