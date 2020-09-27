Минск, , 15:58 — REGNUM Массовые акции протеста охватили крупнейшие год Белоруссии на 50-й день после голосования на президентских выборах. В воскресенье 27 сентября противники бессменного правления Александра Лукашенко проводят традиционные манифестации.

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Самые многочисленные выступления с 9 августа и по сей день проходят в Минске. Точки сбора были назначены в центре столицы Белоруссии — на улице Немига и около стелы Минск — город-герой, которая находится на примыкающем к ней проспекте Победителей.

Спецслужбы заблаговременно перекрыли проезд к точкам сбора манифестантов. МВД и военные установили ограждения из колючей проволоки («Спираль Бруно»). Многочисленный кордон силовиков, вооружённых стрелковым оружием и бронетехникой с пулемётами, находится около президентского дворца.

Оцепление из милиции и вооружённых групп в оливковой униформе без знаков отличия и ведомственной принадлежности находится на площади Независимости в центре города. Находящийся неподалёку от неё вокзал, а также другие площади тоже оцеплены. В центре столицы Белоруссии и ряде участков микрорайонов отключён интернет.

Несмотря на принятые меры, колонны манифестантов устремились в центр Минска. Они скандируют традиционные лозунги с требованиями отставки Лукашенко и освобождения политзаключённых.

Манифестанты традиционно ведут себя мирно. Силовики и явно относящиеся к ним «люди в штатском», которые не представляются (как и «люди в оливковом»), осуществляют захват отдалившихся от колонн манифестантов, а также прохожих, не имеющих возможности воспользоваться общественным транспортом.

Задержанных доставляют в автозаки и тонированные микроавтобусы с гражданскими номерами, или вовсе в автотранспортные средства без номеров. Отмечены случаи применения спецсредств к не оказывающим сопротивления.

Поводом для произвольного ареста является сам факт нахождения на улице во время протестных манифестаций. В дальнейшем на задержанных оформляются протоколы с выдуманными нарушениями общественного порядка, подкрепляемые лжествидетельствами сотрудников органов внутренних дел.

Жители окрестных домов открывают двери для скрывающихся от преследования. Около скамеек и других приметных мест видны пакеты с медикаментами и водой.

Официально в Белоруссии военное положение не объявлялось. Фактически постсоветская республика живёт в таком режиме второй месяц.