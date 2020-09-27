Киев, 27 сентября 2020, 15:54 — REGNUM Трое боевиков ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили осколочные ранения различной степени тяжести, сообщается 27 сентября на странице «Операции объединенных сил» в социальной сети Facebook.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Орехово на оккупированной Украиной территории ЛНР. Украинские силовики были доставлены в лечебное учреждение, где им была оказана помощь.
Напомним, 26 сентября боевики ВСУ обстреляли поселок Доломитное в окрестностях Горловки.
Читайте также: ВСУ обстреляли поселок в окрестностях Горловки — Приходько