Баку, , 15:34 — REGNUM Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведёт внеочередное заседание 27 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в парламенте Азербайджана.

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Отмечается, что внеочередное собрание назначено на 15:00 мск. Парламентарии обсудят комплекс мер в связи с обострением Карабахского конфликта.

Ранее советник председателя парламента Армении Давид Карапетян заявил, что Национальное собрание Армении также соберётся 27 сентября для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.

Военные столкновения между вооружёнными силами Азербайджана и Армении начались утром 27 сентября. Сообщается о потерях среди военных и гражданского населения, а также об уничтоженной технике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября действующий председатель ОБСЕ Эди Рама призвал стороны Карабахского конфликта восстановить режим прекращения огня.