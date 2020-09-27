Вена, 27 сентября 2020, 15:26 — REGNUM Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр Албании Эди Рама призвал стороны обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе к деэскалации сложившейся ситуации. Его слова 27 сентября приводит пресс-служба ОБСЕ.
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«Я настоятельно призываю всех участников немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока человеческие жертвы в этом конфликте не увеличились», — заявил Рама.
Также он отметил, что сопредседатели минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя посол Анджей Каспшик поддерживают тесные контакты со Арменией и Азербайджаном.
Кроме того, Рама высказал полную поддержку их усилиям по стабилизации ситуации в регионе и повторил, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров, подчеркнув при этом, что поддерживает усилия сопредседателей по скорейшему возобновлению предметных переговоров без предварительных условий.
В то же время председатель ОБСЕ выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая призвана разрешить конфликтную ситуацию в Нагорном Карабахе, очень далека от поиска решений в данном вопросе.