Минск, , 15:41 — REGNUM В Белоруссии 27 сентября были задержаны десять человек. Список задержанных опубликован правозащитным центром «Весна» и постоянно дополняется.

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На текущий момент согласно списку пять человек были задержаны в Минске, двое — в Могилеве, двое — в Молодечно, один — в Березино.

В правозащитном центре уточнили, что двое были задержаны в ночь с 26 на 27 сентября, один — утром 27 сентября.

Напомним, в данный момент в Минске проходит очередная акция протеста оппозиционно настроенных граждан, не признающих итоги выборов президента.

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