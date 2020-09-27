Ватикан, , 15:16 — REGNUM Предстоятель Армянской апостольской церкви Гарегин II сегодня, 27 сентября, встретился в Ватикане с папой Римским Франциском. Как сообщается в блоге католикоса, в ходе разговора были обсуждены «действия, развязанные Баку на всей линии соприкосновения Арцах (Нагорный Карабах — ИА REGNUM) — Азербайджан, в результате которых пострадали мирные жители».

Блог католикоса Гарегина II

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

По словам Гарегина II, стороны призвали к прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта. «Осуждая агрессию со стороны Баку, мы подтвердили: только уважая права народа Арцаха и провозглашая справедливость, можно будет восстановить мир и стабильность», — написал католикос.

В тот же день папа Франциск после чтения молитвы «Ангел Господень» упомянул о столкновениях на Кавказе, передает Vatican News.

«Дорогие братья и сестры, поступают тревожные вести о столкновениях на Кавказе, — сказал понтифик. — Я молюсь о мире на Кавказе и прошу конфликтующие стороны предпринять конкретные действия доброй воли и братства, которые могли бы привести к решению проблем не силой оружия, а посредством диалога и переговоров. Помолимся все вместе о мире на Кавказе».