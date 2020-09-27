Анкара, , 15:13 — REGNUM Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая призвана разрешить конфликтную ситуацию в Нагорном Карабахе, очень далека от поиска решений в данном вопросе. Такое мнение 27 сентября высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Минская тройка (сопредседателей ОБСЕ), которая проявляет халатность около 30 лет, к сожалению, далеко не нацелена на поиск решений», — написал в своем сообщении турецкий лидер.

Также он обвинил международное сообщество, которое, по мнению Эрдогана, не смогло дать «необходимую и достаточную реакцию на провокации и агрессию Армении» в двойных стандартах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики опровергли заявление министерства обороны Азербайджана о том, что азербайджанские ВС заняли шесть населенных пунктов.