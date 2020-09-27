Минск, , 15:04 — REGNUM Белорусский провайдер «А1» сообщил о снижении в Минске 27 сентября пропускной способности мобильного интернета «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов». Соответствующее сообщение появилось в пресс-службе компании.

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В компании пояснили, что выполнение требования «уполномоченных государственных органов» ведет к существенному ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги.

О восстановлении «корректного доступа» к услуге будет сообщено как только это будет возможно.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в Минске проходит очередная акция протеста граждан, недовольных результатами выборов президента Белоруссии. Отметим, что протесты в Белоруссии координируются в основном авторами двух оппозиционных telegram-каналов.