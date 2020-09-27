Ереван, , 14:51 — REGNUM Экстренное заседание Совета безопасности Армении поведет премьер-министр страны Никол Пашинян из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября сообщает глава армянского правительства на своей странице в соцсети Facebook.

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«Сессия Совбеза состоится в короткие сроки, затем правительство обсудит вопрос военной ситуации и объявит частичный военный сбор», — написал в своем сообщении Пашинян.

Также он призвал граждан страны быть готовыми защищать свою родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении сообщили, что в ходе нескольких часов боевых действий в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана потеряли четыре вертолета, десять танков, а также боевые машины пехоты (БМП)