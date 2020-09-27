Москва, , 14:49 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Министры обсудили обострение конфликта и его переход в горячую фазу в ходе телефонного разговора. Обе стороны выразили соболезнования родным и близким погибших, а также подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня.

Боевые столкновения между армянскими силами и военными Азербайджана в Нагорном Карабахе начались утром 27 сентября. Сообщается о потерях среди военных и гражданского населения.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о введении военного положения и мобилизации резерва.