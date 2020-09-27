Степанакерт, 27 сентября 2020, 14:53 — REGNUM В министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики опровергли заявление министерства обороны Азербайджана об оккупации Азербайджаном шести населенных пунктов. Соответствующее заявление было сделано 27 сентября пресс-службой министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.
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"Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что азербайджанская армия оккупировала 6 населенных пунктов, не соответствует действительности. Вышесказанное — очередная информационная провокация азербайджанской пропагандистской машины», — утверждают в пресс-службе министерства обороны НКР.
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Напомним, ранее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что вооруженные силы Азербайджана прорвали линию обороны вооруженных сил Армении и «взяли под контроль» несколько сел.