Брюссель, , 14:32 — REGNUM Европейский союз призывает стороны нагорно-карабахского конфликта к немедленному прекращению огня, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Обращение опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

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Боррель отметил, что переход Карабахского конфликта в активную фазу 27 сентября привёл к жертвам среди военных и гражданского населения. От лица ЕС он призвал остановить боевые действия и строго соблюдать режим прекращения огня.

«Необходимо срочно возобновить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — подчеркнул Боррель.

Минская группа ОБСЕ была создана в начале 1990-х годов для поиска мирных путей урегулирования Карабахского конфликта. Сопредседателями этой группы являются Россия, США и Франция.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные столкновения между вооружёнными силами Азербайджана и Армении.