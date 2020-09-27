Ереван, 27 сентября 2020, 14:38 — REGNUM В ходе нескольких часов боевых действий в Арцахе вооруженные силы Азербайджана потеряли четыре вертолета, десять танков, а также боевые машины пехоты (БМП), сообщает 27 сентября telegram-канал Armenian Military Portal
Напомним, ранее азербайджанский министр обороны Закир Гасанов сообщил о прорыве линии обороны ВС Армении в ходе широкомасштабного наступления.
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