Берлин, , 14:31 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября говорится в его заявлении, обнародованном на сайте МИД ФРГ.

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«Меня беспокоит известие о возобновлении массовых столкновений между Арменией и Азербайджаном по всей линии конфликта», — говорится в заявлении главы МИД ФРГ и добавляется, что уже есть сообщения о жертвах среди мирного населения с обеих сторон.

«Я призываю обе стороны конфликта немедленно прекратить все боевые действия и особенно обстрелы деревень и городов», — также отметил Маас.

Кроме этого, он напомнил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирован только путем переговоров и минская группа ОБСЕ готова к этому.

«Армения и Азербайджан должны немедленно положить конец актам насилия и начать переговоры по существу», — заключается в сообщении главы МИД ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский министр обороны Закир Гасанов заявил, что в результате широкомасштабного наступления в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана прорвали линию обороны ВС Армении.