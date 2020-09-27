Ереван, 27 сентября 2020, 14:32 — REGNUM Призыв к добровольному донорству в целях восполнения запасов крови призвали в пресс-службе министерства здравоохранения Армении 27 сентября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.
Напомним, ранее пресс-секретарь главы Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил о десятках раненных и двух погибших в результате боевых действий, произошедших утром 27 сентября.
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