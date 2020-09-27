Ереван, , 14:32 — REGNUM Призыв к добровольному донорству в целях восполнения запасов крови призвали в пресс-службе министерства здравоохранения Армении 27 сентября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

«Мы призываем к добровольному донорству, чтобы восполнить необходимый запас крови. Чтобы иметь кровь, все мы должны понимать, что только с помощью крови, которую мы сдаем, можно спасти жизни», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил о десятках раненных и двух погибших в результате боевых действий, произошедших утром 27 сентября.

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