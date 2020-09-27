Минск, 27 сентября 2020, 14:38 — REGNUM В белорусской столице бойцы отряда милиции особого назначения (ОМОН) перекрыли проспект Победителей и возводят заграждения у дворца Независимости. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости.
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Правоохранители используют специальные машины «Рубеж». Также сотрудники отряда милиции разматывают мотки колючей проволоки. Движение транспорта перекрыто.
Напомним, сегодня в Минске на 14:00 запланировано начало очередной акции протеста, организованной представителями оппозиционных сил.