Баку, , 14:14 — REGNUM В результате широкомасштабного наступления в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана прорвали линию обороны ВС Армении. С таким утверждением 27 сентября выступил на заседании Совбеза страны азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.

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Также Гасанов указал, что армия Азербайджана в результате этого взяла под свой контроль несколько сел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди, произнесенной перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра, призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе отказаться от использования силы.

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