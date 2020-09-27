Баку, , 14:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым о поддержке Баку со стороны Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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«27 сентября президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что турецкий лидер выразил свои соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих страны в результате обострения обстановки на гранце с Арменией.

«Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время азербайджанские ВС полностью укомплектованы и необходимости для мобилизации нет.