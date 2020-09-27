Баку, , 13:58 — REGNUM Состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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Напомним, что утром 27 сентября азербайджанские вооруженные силы перешли в наступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. Использовались ударные вертолеты, БПЛА, танки, тяжелая артиллерия. Армянские силы смогли остановить наступление. О потерях сообщили обе стороны, в том числе и среди гражданского населения.

Власти Турции сразу же заявили, что полностью поддерживают Азербайджан в этом конфликте.