Ватикан, , 13:59 — REGNUM Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди, произнесенной перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра, призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе отказаться от использования силы. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС.

«Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы», — сказал понтифик.

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Напомним, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения с Азербайджаном произошли боевые действия, в результате которых погибли порядка десяти военнослужащих Нагорно-Карабахской Республики. Также есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.