Минск, , 13:26 — REGNUM С осуждением применения силы сторонами конфликта в Нагорном Карабахе и призывом прекратить огонь выступили сопредседатели минской группы ОБСЕ по урегулированию в регионе. Об этом 27 сентября говорится в совместном заявлении сопредседателей группы — Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США) и Пьера Андриё (Франция).

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«Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленных человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения», — говорится в заявлении.

Также в нем указывается, что сопредседатели группы ОБСЕ призывают стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого решения конфликта.

«Сопредседатели призывают стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации в регионе и вновь заявляют, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет», — заключается в заявлении.

Как сообщало ,ИА REGNUM ранее стало известно, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ведет интенсивные переговоры, чтобы побудить стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня.