Париж, , 13:17 — REGNUM Франция призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, заявила пресс-секретарь МИД Франции Агнес Бон дер Мюль. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель МИД Франции выразила крайнюю обеспокоенность в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Она призвала правительства обеих стран немедленно остановить боевые действия и начать переговоры для урегулирования конфликта.

Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ наряду с Россией и США. Эта группа была создана в начале 1990-х годов для поиска мирных путей урегулирования Карабахского конфликта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения армянских сил и вооружённых сил Азербайджана. В Армении объявили о введении военного положения и мобилизации резерва.