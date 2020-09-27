Москва, , 13:10 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ведет интенсивные переговоры, чтобы побудить стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Она сообщила, что Лавров провел переговоры с главой МИД Армении. Также готовится разговор министра иностранных дел России с его азербайджанским коллегой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в Карабахе вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии фронта. Артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты в Нагорно-Карабахской Республике, в том числе столица — Степанакерт. Есть потери среди мирного населения.