Ереван, , 13:05 — REGNUM В случае необходимости вооружённые силы Армении готовы использовать все виды вооружений, включая истребители Су-30СМ, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян 27 сентября на брифинге.

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Ованнисян заявил о продолжении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что атаки вооружённых сил Азербайджана были отражены в нескольких направлениях.

Один из журналистов задал представителю Минобороны Армении вопрос о готовности применить многоцелевые истребители Су-30СМ. Ованнисян ответил, что вооружённые силы Армении контролируют ситуацию, однако «при необходимости готовы применить все виды вооружения».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения армянских сил и вооружённых сил Азербайджана. Сообщается о жертвах среди военных и гражданского населения.