Минск, , 13:12 — REGNUM 150 участников несанкционированных массовых мероприятий были задержаны накануне, 26 сентября, сообщает 27 сентября пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова на своем telegram-канале.

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В местах временного содержания до рассмотрения дел в суде находятся 116 задержанных.

По оценке министерства внутренних дел, в Белоруссии 26 сентября состоялось десять несанкционированных массовых мероприятия в шести населенных пунктах страны и в них приняли участие порядка трехсот человек. Вместе с тем, в поддержку действующей власти 26 сентября прошло тринадцать мероприятий во всех регионах страны и в них приняли участие порядка сорока тысяч человек.

Самым многочисленным мероприятием оппозиционно настроенных граждан по информации источника был так называемый женский марш, в котором приняли участие не боле двухсот человек.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, в республике происходят несанкционированные акции протеста части населения, которая недовольна тем, что победу на выборах снова одержал Александр Лукашенко. Самые массовые протесты проходят по воскресеньям как в Минске, так и в других городах Белоруссии.