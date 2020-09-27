Париж, , 12:56 — REGNUM С осуждением вооруженных столкновений на границе Армении и Азербайджана и призывом к сторонам конфликта о соблюдении режима прекращения огня и возобновления диалога выступил МИД Франции. Об этом 27 сентября сообщается в заявлении представителя французского внешнеполитического ведомства.

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«Франция осуждает вооруженные столкновения, которые происходили с воскресенья на границе между Арменией и Азербайджаном и привели к гибели нескольких человек», — говорится в заявлении.

Также в нем указывается, что Париж призывает обе стороны конфликта «соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог во избежание эскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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