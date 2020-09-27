Москва, , 12:45 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба МИД России.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Лавров высказал главе МИД Армении серьезную озабоченность российской стороны в связи с интенсивными боями в Нагорном Карабахе. Глава МИД РФ подчеркнул, что необходимо как можно скорее прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

В свою очередь, Мнацаканян проинформировал министра иностранных дел России о ситуации в Нагорном Карабахе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась — начались интенсивные бои между вооруженными силами Азербайджана и армией Нагорно-Карабахской республики. С обеих сторон есть потери, в том числе и среди гражданского населения.